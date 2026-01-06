Camión urbano choca contra puente en Saltillo

Un camión de la ruta Express se impactó contra un puente en Saltillo, presuntamente por falla en frenos. Unos 20 pasajeros resultaron con golpes leves

La mañana de este lunes 5 de enero se registró un aparatoso accidente en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Felipe J. Mery, en la ciudad de Saltillo, cuando un camión de la ruta Express se impactó contra el muro de un puente vehicular, presuntamente debido a una falla en el sistema de frenos.

De acuerdo con el testimonio de los propios pasajeros, el conductor manejaba de forma imprudente, realizando maniobras peligrosas, atravesándose entre los vehículos y sin respetar los semáforos, lo que generó temor entre los usuarios.

Algunos señalaron que su comportamiento era sospechoso y que con su manera de conducir puso en riesgo la vida de quienes viajaban a bordo.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas de gravedad; sin embargo, alrededor de 20 pasajeros —entre adultos mayores, niños y jóvenes— se vieron involucrados en el accidente, resultando con golpes en distintas partes del cuerpo.

Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo acudieron para brindar atención prehospitalaria, mientras que elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y el chofer de la unidad, número económico 40, permaneció en el lugar en espera de su aseguradora.