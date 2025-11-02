Camión se incrusta en vivienda de Ramos Arizpe

Luego de chocar contra el puente, la unidad de carga pesada terminó dentro de una cochera en la colonia Santa Luz de Analco

Un camión de transporte personal protagonizó un accidente al incrustrarse contra una vivienda de la colonia Santa Luz de Analco durante este sábado, en el municipio de Ramos Arizpe.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de la unidad de pasajeros se dirigía hacia el poniente de la ciudad, cuando perdió el control hasta impactar un puente. Posteriormente, su trayecto terminó al impactarse contra el costado izquierdo de una vivienda.

Entre los daños que se reportan se encuentra el derribo parcial de una barda perimentral que delimita el domicilio, así como un pequeño techo de lámina y los artículos resguardados en el espacio utilizado como cochera.

A pesar de lo aparatoso de este accidente, los daños no representan ningún daño en la estructura que se represente un riesgo para los habitantes de la familia, quienes no sufrieron ningún tipo de lesión.

Cabe destacar que el responsable huyó del lugar, por lo que oficiales de la Policía Preventiva Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.