Camión sale del taller y se incendia en Coahuila

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras correspondientes para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera

Un camión de la Ruta Guayulera presentó una falla mecánica y posteriormente comenzó a incendiarse poco después de haber salido de un taller, cuando circulaba fuera de ruta por el bulevar Isidro López Zertuche.

El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando el operador detectó la situación y solicitó la presencia de los cuerpos de emergencia para atender el problema que presentaba la unidad.

De acuerdo con lo informado por el conductor, el camión había sido recogido del taller momentos antes del incendio, por lo que se presume que una falla mecánica pudo haber provocado el incidente.

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y realizaron las maniobras correspondientes para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera.

La unidad permaneció fuera de su recorrido habitual mientras se desarrollaban las labores de emergencia. Posteriormente se esperaba la llegada de elementos de Tránsito para tomar conocimiento y apoyar en el retiro del vehículo.

No se reportaron personas lesionadas por el incendio, por lo que el incidente dejó únicamente daños materiales en el camión de transporte público.