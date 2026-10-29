Camión provoca choque y deja a mujer lesionada en Saltillo

Al encontrarse con una inesperada vuelta en U del camión repartidor, el automovilista no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la unidad

Una mujer resultó lesionada en un accidente entre un camión repartidor de frituras y un automóvil Renault, ocurrido la tarde de este miércoles sobre el bulevar Vito Alessio Robles, a la altura de la planta GM, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión era conducido por Anastacio Ledezma Martínez, de 32 años, quien presuntamente realizó una vuelta en U y le quitó el derecho de paso al automóvil que circulaba por la vialidad.

El Renault era conducido por Luis Suriel Herrera, de 27 años, quien se desplazaba de Ramos Arizpe hacia Saltillo acompañado de su esposa, Alondra Margarita Reyes Campos, de 24 años, y su hijo de cuatro meses.

Al encontrarse con la maniobra del camión repartidor, el automovilista no alcanzó a frenar y terminó chocando contra la unidad, lo que provocó daños materiales y la movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para atender a los ocupantes. La esposa del conductor presentó lesiones y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. No se precisó si el conductor o el bebé sufrieron alguna afectación.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. Las autoridades determinarán cómo ocurrió el percance y deslindarán las responsabilidades entre los conductores involucrados.