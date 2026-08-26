Camión de ruta choca contra puente y deja un herido

Tras el choque, el operador quedó prensado dentro de la unidad, por lo que cuerpos de emergencia realizaron maniobras para liberarlo

El conductor de un camión de transporte de la Ruta Express resultó gravemente lesionado luego de perder el control de la unidad, impactarse contra una palmera del camellón central y terminar contra la estructura de un puente peatonal frente a la planta Stellantis, en Ramos Arizpe.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:00 de la mañana y al momento del impacto el camión circulaba sin pasajeros, por lo que Martiniano Moreno Martínez, conductor y único tripulante, fue la única persona lesionada.

Tras el choque, el operador quedó prensado dentro de la unidad, por lo que cuerpos de emergencia realizaron maniobras para liberarlo.

Una vez rescatado, fue encontrado inconsciente y trasladado en código rojo al Hospital Ixtlero, debido a traumatismos en cráneo y tórax, de acuerdo con la valoración preliminar de paramédicos.

En el lugar fue localizado el tarjetón que permitió establecer la identidad del conductor.

Personal que atendió la emergencia reportó que el operador presentaba aliento alcohólico; sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre una prueba oficial que permita confirmar si conducía en estado de ebriedad.

De acuerdo con las primeras observaciones, el camión salió de su trayectoria, golpeó una de las palmeras del camellón central y posteriormente se impactó contra los postes que sostienen el puente peatonal.

No se reportaron pasajeros lesionados debido a que la unidad todavía viajaba sin usuarios al momento del accidente.

Las autoridades deberán establecer mediante los peritajes correspondientes qué provocó que el conductor perdiera el control de la unidad, así como determinar si el consumo de alcohol estuvo relacionado con el percance.