Camellos Saltillo celebrará 31 años de trayectoria con acrobacias

Para quienes deseen acudir como espectadores a disfrutar de la exhibición de acrobacias en los terrenos de La Fama, el acceso tendrá un costo de 50 pesos

Con 31 años de trayectoria dentro de la comunidad motociclista, el Motoclub Camellos Saltillo prepara una celebración especial para conmemorar su aniversario el próximo 12 de septiembre de 2026, con un programa que contempla una exhibición de acrobacias, rodada, fotografía oficial y una convivencia que culminará en la cantina La Fama.

Preparan exhibición de acrobacias y rodada

De acuerdo con el programa difundido por los propios integrantes del club, las actividades comenzarán a partir de las 4:00 de la tarde, en los terrenos de la cantina La Fama, donde se desarrollará la exhibición de acrobacias y posteriormente se llevarán a cabo parte de las actividades conmemorativas. La celebración contará además con la participación de agrupaciones como La Maldita Estampida, Triple Master y Big Mosque.

José Serrato, presidente del capítulo Saltillo de Camellos, informó que para los integrantes y participantes se encuentra disponible un paquete conmemorativo con un costo de 450 pesos, como parte de las actividades por este 31 aniversario, que busca reunir a integrantes del club y a la comunidad motociclista.

Celebración reunirá a la comunidad motociclista

Para quienes únicamente deseen acudir como espectadores a disfrutar de la exhibición de acrobacias en los terrenos de La Fama, el acceso tendrá un costo de 50 pesos.

Con esta celebración, Camellos Saltillo busca conmemorar más de tres décadas de trayectoria y mantener el encuentro entre motociclistas como parte de una tradición que ha acompañado al club durante 31 años.