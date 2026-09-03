Cambios en PAN Monclova son ajenos a la situación estatal: Osoria

La presidenta del comité municipal explicó que la convocatoria a una próxima reunión provocó inquietud entre algunos militantes

Los movimientos que serán revisados al interior del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Monclova obedecen exclusivamente a necesidades de la estructura local. Ana Osoria, dirigente municipal del PAN, descartó que estos relevos tengan relación con la situación que enfrenta actualmente el Comité Directivo Estatal de Coahuila.

La presidenta del comité municipal explicó que la convocatoria a una próxima reunión provocó inquietud entre algunos militantes. Esto ocurrió debido a que dentro de los puntos contemplados se encuentra la sustitución de dos integrantes que actualmente desempeñan funciones dentro de la dirigencia local.

Osoria precisó que la reunión corresponde únicamente a los integrantes del Comité Directivo Municipal. Aclaró que no se trata de una asamblea informativa dirigida a toda la militancia, sino de un encuentro interno para abordar asuntos propios de la organización municipal.

La dirigente panista indicó que los dos integrantes que dejarán sus respectivas responsabilidades continuarán formando parte de Acción Nacional. Explicó que ambos solicitaron separarse de sus cargos debido a cuestiones personales y laborales que les dificultan mantener el ritmo de trabajo requerido.

La carga de actividades previstas para septiembre también influyó en la decisión. Ante la cantidad de tareas que deberá desarrollar el comité durante las próximas semanas, los dos militantes consideraron necesario dejar sus responsabilidades para atender sus compromisos personales y profesionales.

Relevarán dos cargos dentro del comité municipal

Las áreas que quedarán vacantes corresponden a una Secretaría de Vinculación y otra relacionada con Organización. Por ello, el Comité Directivo Municipal tendrá que analizar propuestas y definir quiénes asumirán ambas responsabilidades para mantener en funcionamiento las actividades de la estructura local.

Osoria indicó que se pretende avanzar rápidamente en los relevos. Para ello, se abrirá un espacio de diálogo entre los integrantes del comité, donde serán revisados los posibles perfiles y se determinará quiénes cuentan con las condiciones necesarias para ocupar las posiciones disponibles.

Dentro del análisis también deberá tomarse en cuenta la paridad en la integración de la estructura municipal. Actualmente, las dos secretarías están representadas por un hombre y una mujer, por lo que el comité tendrá que valorar distintas alternativas para conservar ese equilibrio.

La presidenta del PAN Monclova señaló que la intención es que las vacantes sean cubiertas sin afectar el funcionamiento de la dirigencia municipal. Los nuevos responsables deberán incorporarse a las tareas correspondientes conforme avance la agenda partidista y las actividades previstas durante septiembre.

Descartan vínculo con la dirigencia estatal

Ante las versiones que vinculan los cambios municipales con la situación que atraviesa el PAN estatal, Osoria rechazó que exista una relación entre ambos asuntos. Insistió en que las modificaciones obedecen a circunstancias particulares de los integrantes del comité y a la organización interna de la dirigencia de Monclova.

La dirigente municipal explicó que el comité local permanece atento a las disposiciones que emita la nueva delegada del Comité Directivo Estatal. Esta figura tendrá a su cargo diversas tareas durante el periodo de transición que atraviesa la estructura estatal del partido.

Osoria agregó que la nueva delegada realizará durante esta semana algunas visitas a Coahuila. Estas actividades forman parte del proceso de entrega y recepción de asuntos, trámites y pendientes que corresponden al Comité Directivo Estatal.

Una vez que concluya esa etapa, las indicaciones correspondientes serán transmitidas a los comités municipales. Con esa información, cada dirigencia podrá conocer las acciones que deberá realizar y la manera en que deberá continuar con sus actividades partidistas.

La presidenta del Comité Municipal del PAN reiteró que la salida de los dos secretarios no significa que hayan renunciado al partido. Ambos permanecerán como militantes, pero dejarán las funciones que desempeñaban dentro de la estructura municipal por razones personales y laborales.

De esta manera, Osoria descartó que la sesión municipal represente un adelanto de posibles movimientos dentro de la dirigencia estatal. Señaló que se trata de dos procesos diferentes y que los cambios locales están relacionados únicamente con la reorganización interna del comité.

Con los relevos, la dirigencia municipal busca mantener completa su estructura de trabajo y distribuir nuevamente las responsabilidades entre sus integrantes. La selección de los nuevos secretarios deberá considerar las necesidades del comité, los perfiles disponibles y el principio de paridad.