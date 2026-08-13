Cambian poste tras choque; domicilio afectado sigue sin solución

El impacto provocó daños en la estructura del inmueble y también afectó una unidad utilizada para el reparto de productos.

Luego del reporte realizado por INFO7, finalmente fue reemplazado el poste de servicios que resultó severamente dañado durante un aparatoso accidente registrado días atrás en la colonia Villa Hermosa, en Saltillo; sin embargo, los afectados aún esperan una solución por los daños ocasionados a su domicilio y a una camioneta utilizada para actividades comerciales.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta, presuntamente bajo los influjos del alcohol, perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un poste de servicios.

Tras el fuerte golpe, la camioneta continuó su trayectoria hasta estrellarse contra un domicilio que, además de ser utilizado como vivienda, funciona como establecimiento comercial.

El impacto provocó daños en la estructura del inmueble y también afectó una unidad utilizada para el reparto de productos, situación que generó pérdidas para quienes dependen de este vehículo para desarrollar sus actividades comerciales.

Luego de que este medio diera a conocer la problemática, el poste que había quedado severamente dañado fue retirado y sustituido, con lo que se logró restablecer la infraestructura y disminuir el riesgo que representaba para vecinos, peatones y automovilistas que circulan por el sector.

Sin embargo, para los propietarios del inmueble la problemática está lejos de terminar.

Mientras el poste ya fue cambiado, los daños ocasionados al domicilio continúan pendientes de reparación, por lo que los afectados esperan que las autoridades y las partes involucradas den seguimiento al caso y se establezca quién deberá responder por las afectaciones.

La situación también mantiene detenida la camioneta utilizada para el reparto de productos, cuya liberación dependerá de que concluya el procedimiento correspondiente y se realicen los peritajes necesarios.

Para los afectados, cada día que transcurre representa una complicación adicional, debido a que la unidad es una herramienta necesaria para desarrollar sus actividades comerciales y generar ingresos.

Se espera que una vez concluidos los peritajes se puedan establecer las condiciones para determinar responsabilidades, atender los daños provocados al inmueble y avanzar en el proceso relacionado con la camioneta.

Aunque el reemplazo del poste representa un avance tras el reporte realizado, los afectados piden que el caso no termine únicamente con la reposición de la infraestructura dañada, sino que también se atiendan las afectaciones materiales que dejó el accidente.

Ahora, la atención está puesta en que el domicilio sea reparado y que la unidad de reparto pueda regresar a sus propietarios, mientras las personas afectadas continúan esperando una respuesta y una solución definitiva.

Con información de Francisco Pecina