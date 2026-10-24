Cambian drenaje por antigüedad en Fidel Velázquez de Ramos Arizpe

La obra contempla el reemplazo de 50 metros de tubería sanitaria en la calle Artículo 123 y beneficiará a más de 100 habitantes

El colapso de una línea de drenaje sanitario debido a su antigüedad obligó a iniciar trabajos de sustitución de tubería en la colonia Fidel Velázquez, en Ramos Arizpe, donde más de 100 habitantes resultarán beneficiados con la rehabilitación de la infraestructura.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que la intervención se realiza en la calle Artículo 123, luego de que vecinos del sector solicitaran atención a los problemas relacionados con las descargas domiciliarias.

La Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento (EMAS) ejecuta la renovación de 50 metros lineales de tubería sanitaria de ocho pulgadas de diámetro, como parte de su programa de mantenimiento de la red de drenaje.

Reparaciones tardarán hasta mes y medio

De acuerdo con la información municipal, los trabajos tendrán una duración estimada de entre cuatro y seis semanas, periodo durante el cual se realizará el reemplazo del tramo afectado.

Antes de iniciar la obra, personal de EMAS sostuvo reuniones con los residentes para informarles sobre las características de la intervención y los tiempos previstos de ejecución.

La sustitución permitirá atender las deficiencias en las descargas domiciliarias ocasionadas por el deterioro de la infraestructura sanitaria.

Gutiérrez Merino señaló que el municipio continuará trabajando en la reparación y mantenimiento de las redes de agua potable y drenaje, en coordinación con la empresa operadora.

“Con estos tramos de obra seguimos avanzando para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, expresó el alcalde.

La intervención forma parte de los proyectos programados por EMAS para el segundo semestre de 2026, enfocados en atender problemas de infraestructura sanitaria en distintos sectores de Ramos Arizpe.