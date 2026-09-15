Cámaras del C2 permiten detener a 12 personas en Saltillo

Las cámaras captaron una riña afuera de un bar ubicado en el bulevar Venustiano Carranza y calle Veracruz, lo que permitió la llegada inmediata de los agentes

El sistema de videovigilancia del Centro de Control y Comando (C2) permitió detectar y atender de manera oportuna diversos incidentes registrados en Saltillo, que terminaron con la detención de 12 personas por presuntos delitos y faltas administrativas.

La intervención se realizó mediante la coordinación entre los monitoristas y elementos de la Policía Municipal, como parte de la estrategia de seguridad implementada por el alcalde Javier Díaz González.

Cámaras detectan presunto robo de cableado y una riña

Uno de los casos ocurrió en la Zona Centro, donde dos hombres fueron detectados presuntamente cortando cableado dentro de una alcantarilla; Jesús Salvador “N” y Roberto Margarito “N” fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En otro punto, las cámaras captaron una riña afuera de un bar ubicado en el bulevar Venustiano Carranza y calle Veracruz, lo que permitió la llegada inmediata de los agentes y la detención de Juan Manuel “N”, Carlos Oziel “N” y Daniel Aaron “N”. Además, Jorge Wilfredo “N” y Juan Francisco “N” fueron asegurados por ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, luego de ser observados por los operadores del C2 en el cruce del periférico Luis Echeverría y Carlos Salazar.

Videovigilancia permite intervenir en otra pelea

La videovigilancia también permitió intervenir en una pelea registrada en el sector de Otilio González y Berberisco, donde fueron detenidos Brayan Adrián “N”, Gabino, alias “El Chato”, Cristian Elías “N”, José Alberto “N” y Axel Fernando “N”. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que el monitoreo permanente de las cámaras y la comunicación inmediata con las unidades policiales permiten responder con mayor rapidez ante situaciones que alteran el orden y reforzar las acciones de prevención en la ciudad