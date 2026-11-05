Cámaras del C2 ayudan a detener a sospechoso de robo en Saltillo

Durante el recorrido, las cámaras permitieron identificar que el señalado abordó un taxi, por lo que se alertó a las unidades policiales

Un hombre identificado como Ramón Tabasco “N” fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de ser señalado como probable responsable de despojar de sus pertenencias a un peatón en calles de la Zona Centro de Saltillo. El hecho fue detectado en tiempo real por operadores del Centro de Control y Comando (C2), quienes observaron el momento del atraco a través de las cámaras de vigilancia.

El C2 siguió al sospechoso hasta que abordó un taxi

Tras percatarse de lo sucedido, los monitoristas dieron seguimiento al sospechoso mientras escapaba, luego de que la víctima intentara perseguirlo sin conseguir alcanzarlo. Durante el recorrido, las cámaras permitieron identificar que el señalado abordó un taxi, por lo que se alertó a las unidades policiales, cuyos elementos interceptaron el vehículo metros más adelante y concretaron la detención.

El hombre fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal. La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que el sistema de videovigilancia opera de manera permanente como apoyo a los recorridos policiales y la atención de reportes, con el objetivo de detectar conductas delictivas y responder oportunamente ante situaciones de riesgo.