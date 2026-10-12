Cámaras de vigilancia permiten detener a 841 personas en Saltillo

Las detenciones se realizaron en 520 incidentes detectados o atendidos con apoyo del sistema de videovigilancia municipal.

Un total de 841 personas han sido detenidas en Saltillo durante los primeros diez meses de 2026 con apoyo de las cámaras de videovigilancia de la Policía Municipal, mediante intervenciones realizadas en 520 incidentes diferentes, informó el alcalde Javier Díaz González.

Durante la reunión de seguridad con representantes de los tres órdenes de gobierno, el edil destacó que el monitoreo de las cámaras ha permitido detectar conductas ilícitas y alertar a los elementos policiales para intervenir y realizar las detenciones correspondientes.

De acuerdo con los resultados presentados por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el sistema de videovigilancia ha participado, en promedio, en más de dos detenciones diarias durante el año, como parte de las acciones de vigilancia y respuesta policial.

Las cámaras están distribuidas en diferentes sectores de Saltillo, principalmente en vialidades, zonas comerciales y el Centro Histórico, donde el personal del Centro de Control y Comando C2 realiza labores de monitoreo para identificar situaciones que requieren la intervención de las corporaciones de seguridad.

Javier Díaz González informó que el municipio trabaja en la ampliación y modernización del C2, con el objetivo de fortalecer la capacidad de vigilancia y mejorar la coordinación operativa de los elementos desplegados en la ciudad.

El alcalde señaló que la tecnología forma parte de una estrategia de seguridad desarrollada en conjunto con corporaciones municipales, estatales y federales, entre ellas el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las instituciones de investigación criminal.

Por su parte, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó la importancia de mantener las herramientas tecnológicas y la coordinación entre corporaciones para atender los incidentes detectados en distintos puntos de Saltillo.