El monitoreo de las cámaras urbanas permitió a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo concretar cuatro detenciones

El monitoreo de las cámaras urbanas permitió a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo concretar la detención de cuatro hombres en distintos puntos de la ciudad, luego de detectar presuntas conductas delictivas y faltas administrativas.

Uno de los casos ocurrió en la colonia Ampliación Morelos, donde operadores del Centro de Control y Comando (C2) observaron a un sujeto que aparentemente portaba un arma de fuego y posteriormente abordó una motocicleta junto con otro individuo.

Tras dar seguimiento a sus movimientos y alertar a los policías municipales, ambos fueron interceptados y detenidos. Se trata de Mauricio Israel “N” y Jairo Ulises “N”, a quienes además les aseguraron un arma de postas.

En otro hecho, las cámaras detectaron a un hombre consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en el Centro Metropolitano, situación que derivó en la detención de Ángel “N”.

Una cuarta intervención se registró en la colonia Asturias, donde los monitoristas detectaron a un hombre que aparentemente consumía sustancias tóxicas y presentaba movimientos erráticos; al percatarse de la presencia policial, intentó ocultarse, pero fue detenido e identificado como Gael Israel “N”.

La corporación informó que, como parte del operativo contra el consumo de alcohol en espacios públicos, ya suman 358 personas detenidas, y destacó que la vigilancia mediante cámaras se complementa con patrullajes y labores de los distintos agrupamientos policiales.