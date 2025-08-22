Caen vuelos de carga en Saltillo por baja automotriz y aranceles

La baja en producción automotriz por aranceles de EU redujo hasta 25% la carga aérea en el aeropuerto Plan de Guadalupe, informó Óscar Pérez

La disminución en la producción del clúster automotriz, derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos, provocó una baja de hasta 25 por ciento en las operaciones de carga aérea en el aeropuerto Plan de Guadalupe, informó Óscar Pérez Benavides, director de Servicios Estatales Aeroportuarios de Coahuila.

El funcionario explicó que, en promedio, se realizaban entre 25 y 30 operaciones diarias, pero durante los meses más críticos de junio y julio llegaron a descender hasta 15 o 18 vuelos.

Actualmente, dijo, ya se registra una recuperación y se opera en alrededor de 20 vuelos diarios.

“La afectación más fuerte fue en los dos meses pasados, con una reducción de entre 20 y 25 por ciento. Hoy empezamos a retomar la regularidad gracias a la reactivación de las armadoras”, señaló Pérez Benavides.

Detalló que el 95 por ciento de la carga aérea corresponde al sector automotriz, con productos como motores, vestiduras y arneses, aunque también se transportan insumos de empresas satélite de la industria manufacturera.

Los principales destinos nacionales son Guadalajara, Cancún, Tijuana, Chihuahua y Mérida.

Finalmente, reiteró que el transporte aéreo continuará siendo indispensable para las empresas de la región, debido a la rapidez con la que conecta a los negocios con mercados estratégicos en México y Estados Unidos.