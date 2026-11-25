Los tres fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal

Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal de Saltillo, luego de ser reportadas por presuntamente engañar a adultos mayores mediante el juego de azar conocido como “la bolita”, en un mercado ambulante de la colonia Saltillo 2000.

La intervención ocurrió tras recibir un reporte ciudadano que alertó sobre las actividades del grupo.

Entre los detenidos se encuentran Juan Aurelio “N”, de 42 años; un menor de edad, y Juan de Jesús “N”, de 61 años, quien cuenta con un historial de 34 ingresos por diferentes faltas y delitos.

Los tres fueron trasladados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Ante estos hechos, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidió a la población evitar participar en este tipo de juegos, ya que pueden utilizarse como mecanismo de engaño, especialmente contra personas adultas mayores.

También exhortó a denunciar cualquier situación sospechosa a través del teléfono 844-414-11-14, el ChatBot 844-893-09-09 o los grupos de WhatsApp de la corporación.