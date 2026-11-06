Caen siete presuntos integrantes del cártel en Coahuila

Entre los detenidos en Piedras Negras está un hombre señalado como líder de la célula delictiva, informó la Fiscalía estatal

Siete personas presuntamente vinculadas con el Cártel del Noreste fueron detenidas en Piedras Negras como resultado de una investigación desarrollada durante varias semanas por corporaciones estatales y municipales, informó el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez.

Entre los detenidos se encuentra Juan Antonio “N”, de 47 años, identificado por las autoridades como presunto líder de la célula delictiva, cuya captura se realizó el pasado 3 de noviembre mediante un operativo de agentes de Investigación Criminal.

El fiscal explicó que las investigaciones comenzaron semanas atrás, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con la Policía de Acción y Reacción de la Secretaría de Seguridad Pública, iniciaron trabajos para localizar a dos objetivos prioritarios.

Se trata de Luis Ángel “N”, de 23 años, y Maybor “N”, de 37 años, quienes fueron detenidos el 19 de octubre en Piedras Negras y puestos a disposición de la autoridad ministerial por presunta posesión de narcóticos y delitos contra las funciones de seguridad.

A partir de estas primeras detenciones, los investigadores establecieron nuevas líneas de trabajo que permitieron identificar a otros integrantes del grupo y localizar a quien las autoridades señalan como su principal operador.

Fernández Montañez detalló que, después de la captura de Juan Antonio “N”, continuaron las acciones de seguridad que permitieron detener a otros presuntos integrantes de la célula, mediante intervenciones de la Agencia de Investigación Criminal y de la autoridad municipal.

Durante las investigaciones también fueron identificados puntos que, presuntamente, eran utilizados por el grupo para vigilar y monitorear los desplazamientos de las autoridades y de las fuerzas de seguridad en la zona.

El fiscal señaló que las detenciones fueron resultado del intercambio de información y de labores de investigación de campo y gabinete, con participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno.

La Fiscalía General del Estado informó que solicitará las penas máximas que correspondan conforme a la legislación aplicable, una vez que avance el procedimiento judicial y se determine la responsabilidad penal de los imputados.

Las investigaciones continúan para establecer el alcance de las actividades de esta presunta célula criminal y determinar si existen otras personas relacionadas con su operación en la región fronteriza de Coahuila.