Caen presuntos ladrones de vehículos en Saltillo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila realizó este jueves 19 de febrero un cateo en un domicilio de la colonia Loma Linda, donde se logró recuperar varias motocicletas con reporte de robo.

El operativo fue encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes mediante labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo, en coordinación con la Policía Estatal, integraron datos de prueba que permitieron obtener la orden judicial correspondiente y ejecutar la acción con apego a derecho.

Durante la intervención fueron detenidas cinco personas, dos hombres y tres mujeres, quienes se encontraban en el inmueble al momento del cateo.

En el lugar se aseguraron dos motocicletas marca Yamaha color negro, una motocicleta marca Dínamo del mismo color, cinco chasis de motocicleta y diez motonetas desmanteladas.