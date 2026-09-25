Caen los primeros detenidos por acrobacias en Saltillo

Durante las acciones también fueron aseguradas ocho motocicletas, mientras que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes

Lo que había sido advertido por las autoridades municipales comenzó a traducirse en detenciones.

Un total de 11 motociclistas fueron asegurados en Saltillo luego de ser detectados realizando acrobacias en la vía pública o ignorando los semáforos en distintos bulevares de la ciudad, dentro del operativo especial implementado para reforzar la vigilancia nocturna.

Durante las acciones también fueron aseguradas ocho motocicletas, mientras que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

Elementos de Tránsito, con apoyo del Centro de Control y Comando (C2), mantienen recorridos en las principales vialidades para detectar conductas que puedan poner en riesgo tanto a quienes conducen las motocicletas como a otros usuarios de las calles, pero no fue sorpresivo desde el pasado. Lunes por la mañana, el alcalde Javier Díaz lo advirtió.

Zulema Banda Alemán, subdirectora de Tránsito, señaló que por instrucción del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix, los operativos continuarán de manera permanente.

La funcionaria llamó a los motociclistas a respetar el Reglamento de Tránsito y evitar maniobras peligrosas, al advertir que la vigilancia continuará en distintos puntos de Saltillo.