Caen en Monterrey hermanos ligados por robo de autos en Saltillo

Elementos de la Policía de Monterrey detuvieron a dos hermanos señalados como presuntos responsables del robo de cuatro camionetas Jeep en Saltillo y Monterrey

Dos hermanos señalados como presuntos responsables del robo de camionetas tipo Jeep en Saltillo fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, luego de que les aseguraran droga y diversos documentos personales que no pudieron acreditar como propios.

Uno de ellos contaba además con una orden de aprehensión vigente en Coahuila. La detención de Samuel “N”, de 21 años, y Alexis “N”, de 24, ocurrió la tarde del domingo en el cruce de las calles Garibaldi e Hidalgo, en el centro de Monterrey, cuando agentes detectaron que circulaban de manera irregular a bordo de un automóvil MG5.

De acuerdo con el reporte policial, ambos descendieron del vehículo y presuntamente agredieron e insultaron a los oficiales durante la intervención, por lo que fueron sometidos.

Tras una inspección, los policías localizaron 12 envoltorios con hierba con características de la marihuana, además de una computadora portátil, un pasaporte y una visa a nombre de otra persona, cuya posesión no pudieron justificar.

Las autoridades informaron que Samuel “N” contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Coahuila, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con las investigaciones, los hermanos son señalados como presuntos responsables del robo de tres camionetas Jeep ocurrido el 7 de diciembre de 2025 en las colonias Los Doctores y Valle de San Agustín, en Saltillo.

Asimismo, son investigados por otro robo de un vehículo de la misma marca registrado el 7 de julio de este año en la colonia Vista Hermosa, en Monterrey.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar su posible participación en otros hechos delictivos relacionados con el robo de vehículos en Coahuila y Nuevo León.