Caen dos y aseguran cinco réplicas de armas en Real de Peña

Durante la intervención fueron detenidas una mujer y un hombre, además de que se aseguraron las cinco réplicas de armas de fuego

Dos personas fueron detenidas y cinco réplicas de armas de fuego fueron aseguradas durante un cateo realizado la tarde del lunes 31 de agosto en un domicilio de la colonia Real de Peña, en Saltillo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la diligencia se derivó de una carpeta de investigación iniciada por el delito de violencia física contra la mujer, integrada por la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez.

El cateo fue autorizado por un juez de control. Durante la intervención fueron detenidas una mujer y un hombre, además de que se aseguraron las cinco réplicas de armas de fuego y diversos objetos localizados en el inmueble, el cual quedó bajo aseguramiento de la Fiscalía General del Estado.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Policía Estatal y Ejército Mexicano. La autoridad informó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y concluir la carpeta de investigación.