Al revisar el establecimiento, las autoridades encontraron el cristal del acceso destruido y la caja registradora abierta y dañada

Dos jóvenes fueron detenidos por su presunta participación en el robo a una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Miguel Hidalgo de Saltillo, donde los responsables rompieron el cristal de acceso para sustraer botellas, cigarros y diversos productos.

Los hechos ocurrieron el viernes 13 de noviembre en el establecimiento localizado en el cruce del bulevar Miguel Hidalgo y el bulevar Ignacio Allende, donde los responsables habrían ingresado después de provocar daños en la entrada principal.

Al revisar el establecimiento, las autoridades encontraron el cristal del acceso destruido y la caja registradora abierta y dañada, además de detectar la sustracción de mercancía.

Cámaras permitieron localizar a los presuntos responsables

Elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciaron las investigaciones con apoyo de cámaras de vigilancia cercanas y del Centro de Control y Comando.

Mediante el seguimiento de las grabaciones, los agentes lograron establecer la trayectoria de los presuntos responsables, lo que permitió su posterior localización y detención.

Los detenidos fueron identificados como Ernesto Manuel “N”, de 24 años, y Vicente Gabriel “N”, de 21 años, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Investigan posible relación con otros robos en Saltillo

De acuerdo con la información de la Comisaría, Ernesto Manuel “N” cuenta con antecedentes por robo con violencia a una frutería de la misma colonia, además de una orden de aprehensión vigente por posesión simple de narcóticos.

Las autoridades también investigan si ambos detenidos podrían estar relacionados con otros robos con violencia registrados en la ciudad, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar su situación jurídica.