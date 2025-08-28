Caen dos por robo de autos en Saltillo; uno es exregidor

Entre los detenidos está Alfredo “N”, exregidor del PRD en Saltillo y sobrino de Mary Telma Guajardo, reconocida militante de ese partido en Coahuila

Un operativo realizado por la Comisaría de Seguridad y autoridades estatales terminó con la captura de dos personas implicadas en el robo de vehículos en la ciudad.

Entre los detenidos se encuentra Alfredo "N", de 44 años, quien fue regidor por el PRD en Saltillo y es sobrino de Mary Telma Guajardo, destacada militante del mismo partido en Coahuila.

La intervención se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Lomas Verdes, donde se localizó un Nissan Tsuru desmantelado, así como partes de una motocicleta con reporte de robo. En el sitio también fue arrestado Pedro Iram “N”, de 26 años, quien ya era investigado por su posible participación en al menos cinco robos de automóviles, incluyendo uno ocurrido en la colonia Vista Hermosa.

La Comisaría confirmó que se trabaja de manera coordinada con la Fiscalía para dar seguimiento a otros casos vinculados. Mientras tanto, Martínez Guajardo fue puesto a disposición del Ministerio Público, y su detención ha generado impacto debido a sus antecedentes políticos y la conexión familiar con una figura histórica del PRD.