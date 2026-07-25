Caen dos caballos en profundo socavón durante paseo en Viesca

En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los equinos, de color café, atrapado a una profundidad aproximada de cinco a seis metros

Dos caballos cayeron a un profundo socavón durante un paseo recreativo realizado este viernes en el Pueblo Mágico de Viesca, lo que movilizó a los participantes y a las autoridades municipales para intentar rescatar a los animales.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cerca del mediodía, a unos kilómetros al sur de la cabecera municipal. En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los equinos, de color café, atrapado a una profundidad aproximada de cinco a seis metros, mientras los jinetes analizaban la forma más segura de auxiliarlo.

Segundo caballo cae durante las labores de auxilio

Sin embargo, minutos después, un segundo caballo se aproximó al borde del socavón y terminó cayendo sobre el primer animal, complicando aún más las labores de rescate y generando preocupación entre los presentes.