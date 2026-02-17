Caen 29 personas en operativos de seguridad en Ramos Arizpe

Un total de 29 personas fueron detenidas durante operativos de seguridad realizados el fin de semana en Ramos Arizpe, como parte de acciones coordinadas

Un total de 29 personas fueron detenidas durante operativos de seguridad realizados el fin de semana en Ramos Arizpe, como parte de acciones coordinadas entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno para la prevención y combate de delitos.

Las detenciones se efectuaron durante despliegues simultáneos en distintos sectores del municipio, en los que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía del Estado, Agencia de Investigación Criminal y la Policía Municipal de Ramos Arizpe.

De acuerdo con la información oficial, las personas aseguradas fueron puestas a disposición del juez calificador o del Ministerio Público, según la falta administrativa o delito detectado, para el seguimiento legal correspondiente.

Las acciones forman parte de la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, enfocada en reforzar la presencia operativa y la coordinación interinstitucional en municipios del estado.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, señaló que estos operativos se mantendrán de manera permanente, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y atender de forma oportuna los reportes ciudadanos.

Autoridades municipales indicaron que los despliegues continuarán en diferentes horarios y zonas del municipio como parte de una estrategia preventiva para preservar la seguridad y el orden público.