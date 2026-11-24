El operativo dejó además el aseguramiento de armas, básculas, cuatro inmuebles y el desmantelamiento de una red irregular de videovigilancia.

Catorce personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades fueron detenidas durante la ejecución de 15 órdenes de cateo realizadas simultáneamente en distintos sectores de Acuña, como parte de una estrategia de combate a las actividades delictivas.

El despliegue involucró a 315 elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, además de 45 agentes del Ministerio Público y 80 unidades tácticas, que participaron en las intervenciones autorizadas por el Poder Judicial.

La Fiscalía General del Estado informó que nueve de los detenidos tenían órdenes de aprehensión pendientes por cumplimentar, relacionadas con investigaciones por robo, posesión de narcóticos con fines de comercio, suministro y otros delitos.

Como parte de los resultados fueron aseguradas siete armas cortas de fuego, señaladas en el reporte oficial como réplicas, tres básculas grameras y cuatro propiedades, las cuales quedaron bajo resguardo de la autoridad ministerial.

Despliegue de seguridad en Acuña

Durante las diligencias también fue desmantelada una red irregular de videovigilancia, cuyos componentes fueron asegurados por las corporaciones participantes para las investigaciones correspondientes.

El operativo fue instruido por el gobernador Manolo Jiménez Salinas durante su visita a Acuña, desde donde dio seguimiento en tiempo real al desarrollo de las intervenciones policiales y ministeriales.

De acuerdo con el Gobierno estatal, se trata del segundo despliegue de cateos simultáneos impulsado bajo esta modalidad, cuya implementación se extenderá próximamente a otras regiones de Coahuila.

Las autoridades estatales sostuvieron que la coordinación entre instituciones de seguridad permite reforzar las estrategias contra la delincuencia, preservar los niveles de seguridad y mantener la confianza de la población.