Cae vehículo volcado al fondo de un arroyo en bulevar Morelos

Rescatistas de la estación Morelos inmovilizaron el brazo izquierdo de Javier Hernández Barrios tras sufrir una probable fractura en la caída.

Un descuido al volante provocó que un joven automovilista terminara con su vehículo volcado al fondo de un arroyo, sobre el bulevar Morelos, durante la madrugada de este jueves.

El conductor, identificado como Javier Hernández Barrios, de 29 años, regresaba a su domicilio después de dejar a su novia. El accidente ocurrió cuando circulaba en dirección a Fundadores.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, quien presentaba aliento alcohólico, se quedó dormido por unos segundos y perdió el control del volante, por lo que cayó al arroyo y terminó con el automóvil sobre el toldo.

Rescate y atención prehospitalaria

Testigos solicitaron el apoyo de Bomberos, por lo que rescatistas y paramédicos de la estación Morelos descendieron hasta donde se encontraba el vehículo.

Javier ya había salido del automóvil, pero presentaba dolor y una probable fractura en el brazo izquierdo. Los rescatistas le inmovilizaron la extremidad y lo cubrieron con una manta térmica.

Posteriormente, llegó una ambulancia de la Cruz Roja para valorarlo y trasladarlo a un hospital; sin embargo, sus familiares arribaron al sitio y decidieron esperar la llegada del seguro del vehículo.