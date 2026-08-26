Cae sujeto armado tras enfrentamiento en límites de Coahuila y NL

Un civil armado fue abatido durante enfrentamiento en Candela, en los límites de Coahuila y Nuevo León, tras abrir fuego contra patrullas estatales

Un civil armado fue abatido durante un enfrentamiento registrado durante la madrugada de este martes en el municipio de Candela, en los límites de Coahuila y Nuevo León, luego de que elementos de la Policía Estatal detectaran una camioneta con personas armadas que abrieron fuego contra los agentes.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron durante un patrullaje de vigilancia en esta zona limítrofe. Tras el intercambio de disparos, uno de los civiles armados perdió la vida, mientras que un elemento de la Policía Estatal resultó lesionado y fue trasladado para recibir atención médica.

Hasta el momento se desconoce exactamente cuál es el estado de salud del policía estatal, debido a que la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer un diagnóstico médico oficial.

El agente permanece internado y bajo atención médica en un hospital privado de Monclova.

Tras el enfrentamiento, elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México reforzaron la vigilancia en los límites de Coahuila y Nuevo León.

Las autoridades señalaron que el protocolo de reacción fue aplicado de manera inmediata para impedir el ingreso o desplazamiento de civiles armados y mantener las condiciones de seguridad y paz en territorio coahuilense.

Confirman muerte de policía estatal tras enfrentamiento en Candela

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, confirmó este martes el fallecimiento de un elemento de la Policía Estatal, quien resultó herido durante el enfrentamiento.

La noticia se dio a conocer oficialmente por la propia autoridad a través de redes sociales, tras haber informado en un principio que el agente estaba recibiendo atención médica.

Mientras tanto, el hospital privado de Monclova, Coahuila, donde falleció el oficial, continúa fuertemente custodiado por elementos de seguridad.

El operativo de reacción fue desplegado de manera inmediata ante la situación de riesgo, mientras las autoridades mantienen presencia y vigilancia en este sector de Coahuila.