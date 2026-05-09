Cae presunto responsable de irrupción armada en San Buenaventura

Este jueves al mediodía, Olaguer irrumpió armado en el rancho San Juanito, en San Buenaventura, amagó y retuvo al vigilante, disparando para intimidarlo

Un sujeto armado irrumpió en el rancho San Juanito, propiedad de Carlos Villarreal, en el municipio de San Buenaventura, donde amagó y mantuvo sometido al encargado de vigilancia del lugar.

La intervención inmediata de corporaciones de seguridad permitió la detención de Olaguer, señalado como probable responsable de la agresión y privación ilegal de la libertad ocurrida este jueves al mediodía.

Los hechos se registraron en una propiedad ganadera localizada sobre la brecha rumbo a San Blas. De acuerdo con información preliminar, el individuo llegó portando un arma de fuego y utilizó amenazas para controlar al trabajador del rancho, incluso realizando un disparo para intimidarlo.

En medio de la situación, el vaquero logró utilizar su teléfono celular para grabar imágenes de su agresor y pedir apoyo. El reporte movilizó rápidamente a elementos de seguridad municipales y estatales, quienes desplegaron un operativo en caminos rurales y zonas cercanas al predio.

La reacción coordinada permitió ubicar y detener al presunto agresor poco tiempo después del incidente. Olaguer, identificado como integrante de una conocida familia de rancheros de la región, fue asegurado y trasladado ante las autoridades competentes para el deslinde de responsabilidades.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar los delitos que podrían imputarse al detenido, relacionados con el uso de arma de fuego y la privación de la libertad del trabajador rural.

Hechos generan inquietud entre productores ganaderos

El caso provocó preocupación entre integrantes del sector ganadero de la Región Centro de Coahuila debido al nivel de violencia registrado dentro de una propiedad rural. Productores locales señalaron que la rápida respuesta de las autoridades evitó consecuencias más graves para el trabajador afectado.

Durante los últimos meses, autoridades estatales han fortalecido mecanismos de coordinación y vigilancia en comunidades rurales para combatir delitos como robo de ganado, amenazas y actividades delictivas en ranchos y ejidos de la entidad.

Habitantes del sector rural destacaron que los canales de comunicación establecidos entre corporaciones policiacas y propietarios de ranchos han permitido atender emergencias con mayor rapidez. Este esquema de reacción ha sido impulsado dentro de las estrategias de seguridad implementadas en distintas regiones de Coahuila.

Mientras continúan las investigaciones, peritos y agentes ministeriales recaban pruebas, testimonios y el material videográfico obtenido por la víctima durante la agresión. Las autoridades determinarán en las próximas horas la situación jurídica del detenido y las medidas legales correspondientes.