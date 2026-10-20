Cae niña de 4 años desde un segundo piso en Saltillo

Socorristas y elementos de la Unidad de Integración Familiar acudieron a la colonia Hacienda Narro para auxiliar a la menor lesionada.

Una niña de cuatro años fue trasladada a la Clínica 73 del IMSS luego de que presuntamente cayera desde un segundo piso hasta el patio de su casa, ubicada en la calle El Amparo, número 853, en la colonia Hacienda Narro.

La menor, identificada como Luz Dayana, recibió atención después de que se reportara el incidente a los servicios de emergencia. Al domicilio acudieron paramédicos, elementos de la Policía Municipal y personal de la Unidad de Integración Familiar (UNIF).

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la niña se encontraba jugando con su hermana cuando ocurrió el accidente. Según los primeros datos, durante el juego habría sido empujada, situación que presuntamente provocó su caída desde el segundo nivel.

Al llegar al domicilio, los socorristas revisaron a la menor para conocer su estado de salud e identificar posibles lesiones derivadas del golpe contra el suelo.

Después de la valoración inicial, el personal de emergencia determinó que era necesario trasladarla a un hospital para que recibiera atención médica y se le practicaran las revisiones correspondientes.

Elementos de las corporaciones que acudieron al lugar tomaron conocimiento de lo sucedido, mientras la niña quedó bajo atención médica en la Clínica 73 del IMSS. Las circunstancias del incidente fueron atendidas por las autoridades correspondientes.