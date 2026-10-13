Cae hombre que afirmó participar en ataque a secundaria

La Fiscalía de Coahuila detuvo a un hombre de 26 años que publicó en redes haber participado en el ataque a la Secundaria 13 de Torreón

La Fiscalía General de Justicia de Coahuila detuvo a un hombre de 26 años de edad que publicó en redes sociales mensajes en los que aseguraba haber participado en el ataque registrado el pasado 1 de octubre en la Secundaria General número 13, ubicada en el ejido La Unión, en Torreón, donde una subdirectora perdió la vida y varias personas resultaron lesionadas.

Carlos Rangel, delegado de la Fiscalía en la Región Laguna, informó que la detención se realizó luego de labores de patrullaje cibernético para localizar al individuo, quien presuntamente utilizaba diferentes cuentas de redes sociales para difundir mensajes relacionados con los hechos e incitar al odio y la violencia.

“La persona detenida realizó una publicación en red social donde señalaba que él había participado y que se había escapado”, explicó el funcionario, al precisar que las autoridades lograron ubicarlo a partir del seguimiento de sus publicaciones.

Rangel aclaró que, hasta el momento, los únicos señalados como presuntos responsables materiales e intelectuales del ataque son los dos hermanos de 18 años que fueron detenidos tras la agresión, por lo que no existe información que vincule a otra persona con la ejecución de los hechos ocurridos en el plantel educativo.

El delegado señaló que, por instrucciones del fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, se actuará de manera contundente contra quienes pretendan alterar la paz y la tranquilidad mediante amenazas, declaraciones falsas o mensajes que promuevan la violencia en plataformas digitales.

Asimismo, indicó que la Policía Cibernética mantiene labores permanentes de vigilancia para detectar posibles amenazas y advertencias difundidas en redes sociales.

Advirtió que las autoridades cuentan con herramientas tecnológicas para identificar a quienes hagan mal uso de estos espacios y proceder legalmente cuando corresponda.

La Fiscalía reiteró que estas acciones buscan evitar que la difusión de información falsa o mensajes intimidatorios genere temor entre la población y obstaculice las investigaciones relacionadas con los hechos violentos registrados en la Secundaria 13.