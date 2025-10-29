Cae estudiante en Coahuila por tomar fotos a alumnas en el baño

El detenido es un presunto alumno de la Universidad Tecnológica de Coahuila, quien fue sorprendido al momento de tomar las fotos a varias jóvenes

Elementos de la Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe detuvieron a un estudiante de la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) luego de ser sorprendido tomando fotografías a varias alumnas dentro del baño de mujeres, confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, una de las estudiantes descubrió al joven en el interior del sanitario mientras realizaba las grabaciones y de inmediato alertó al personal de seguridad del plantel.

Los guardias lograron retener al presunto responsable hasta la llegada de los oficiales municipales, quienes procedieron con su detención.

El estudiante fue trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

Por su parte, la dirección de la Universidad Tecnológica de Coahuila informó que colabora con las autoridades en las investigaciones y reiteró su compromiso con la seguridad y el respeto hacia toda la comunidad estudiantil, además de condenar cualquier conducta que vulnere la integridad de las y los alumnos.

El caso generó indignación entre estudiantes y docentes, quienes exigieron que se apliquen las sanciones correspondientes y se refuercen los protocolos de seguridad dentro del campus.