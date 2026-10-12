Cae en Saltillo por violación y feminicidio en Nuevo León

El hombre fue localizado en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de Saltillo, mediante un operativo entre corporaciones de seguridad de Coahuila y Nuevo León

Un hombre de 22 años que contaba con una orden de reaprehensión por los delitos de violación y feminicidio en Nuevo León fue detenido en la colonia Rubén Jaramillo, al oriente de Saltillo, luego de un operativo coordinado entre autoridades de seguridad e investigación de ambas entidades.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que el detenido fue identificado como Melquisedec Aarón “N”, cuya localización fue solicitada por la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León para dar cumplimiento al mandamiento judicial vigente en su contra.

Tras recibir la petición de colaboración, elementos del Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto iniciaron las investigaciones para establecer el paradero del hombre, con apoyo de la Unidad de la Policía Cibernética de Saltillo.

En las labores de búsqueda también participaron agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León y de la Agencia de Investigación Criminal de Coahuila, quienes intercambiaron información para ubicar al individuo.

Como resultado del trabajo conjunto, las autoridades localizaron al hombre en la colonia Rubén Jaramillo, donde elementos de seguridad concretaron su detención.

De acuerdo con la información oficial, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento judicial relacionado con la orden de reaprehensión.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias de los delitos por los que era buscado, la fecha en que se emitió el mandamiento judicial ni el motivo por el cual se solicitó su reaprehensión.

Las autoridades tampoco precisaron si el hombre permanecía en Saltillo desde tiempo atrás o si había llegado recientemente a la ciudad. Su situación jurídica deberá resolverse conforme al procedimiento penal correspondiente, bajo el principio de presunción de inocencia.