Juan Manuel Muñoz Luévanos, conocido como 'El Mono Muñoz', es señalado por presuntos vínculos con Los Zetas, lavado de dinero y huachicol fiscal.

Juan Manuel Muñoz Luévano, conocido como “El Mono Muñoz”, empresario gasolinero de Coahuila, fue detenido en Madrid, España, a petición de autoridades de Estados Unidos, en cumplimiento de una orden de detención provisional con fines de extradición.

De acuerdo con la información disponible, el empresario comparecerá este jueves ante el Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional española, instancia que deberá determinar su situación jurídica y los procedimientos relacionados con la solicitud estadounidense.

Muñoz Luévano ha sido señalado en investigaciones por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Zetas, así como por su posible participación en operaciones de narcotráfico y lavado de dinero.

Esta no es la primera ocasión en que enfrenta procedimientos judiciales internacionales. En 2016 fue detenido en Madrid y posteriormente, en 2019, extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable del delito de conspiración para lavar dinero, después de que fueran retirados otros cinco cargos incluidos en la acusación inicial.

Su historial judicial también incluye una detención registrada en mayo de 2025 en Torreón, Coahuila, por presuntas amenazas y posesión simple de narcóticos.

En aquella ocasión, un juez determinó que podía continuar su proceso penal en libertad, por lo que recuperó su libertad mientras seguían los procedimientos correspondientes. Desde entonces, su paradero era desconocido, según la información contenida en la tarjeta informativa.

En México, el nombre de Muñoz Luévano también ha sido relacionado con investigaciones sobre presuntas redes de contrabando de hidrocarburos y operaciones de huachicol fiscal, una modalidad asociada con la introducción irregular de combustibles mediante mecanismos para evadir obligaciones tributarias.

Entre las líneas de investigación mencionadas se encuentra una presunta estructura en la que habrían participado empresarios, funcionarios aduanales y elementos de la Secretaría de Marina, aunque la información disponible no establece responsabilidades judiciales acreditadas contra Muñoz Luévano por estos hechos.

La nueva detención en territorio español abre otro procedimiento judicial internacional para el empresario coahuilense, quien ya había sido extraditado anteriormente a Estados Unidos.

Hasta el momento, no se han hecho públicos los cargos específicos que sustentan esta nueva solicitud de detención y extradición, por lo que será la comparecencia ante la Audiencia Nacional española la que permita conocer los siguientes pasos del procedimiento y las decisiones judiciales sobre su situación jurídica.