Cae empleado por presunto robo de 20 mil pesos en gasolinera

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido engañado por una institución bancaria con una supuesta oferta para multiplicar el dinero

Un empleado de una gasolinera fue detenido luego de que presuntamente utilizara 20 mil pesos de la empresa para realizar depósitos bancarios.

Los hechos ocurrieron en una sucursal de Santa Fe Multigas, ubicada sobre la avenida República, donde el trabajador, identificado como Daniel N., de 33 años, habría realizado cuatro depósitos de 5 mil pesos en una tienda de conveniencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría sido engañado por una institución bancaria con una supuesta oferta para multiplicar el dinero y obtener entre 40 mil y 50 mil pesos.

También se investiga si pidió dinero a otros compañeros para continuar con las operaciones y si los depósitos fueron enviados a una tarjeta bancaria a su nombre.

El empleado quedó a disposición del Ministerio Público, que investigará lo ocurrido y determinará su situación jurídica.