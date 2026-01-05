Cae auto a arroyo en Venustiano Carranza; conductor pierde vida

El percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas, cuando apenas amanecía, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

La mañana del domingo 4 de enero se registró un accidente automovilístico en la ciudad de Saltillo, Coahuila, sobre el bulevar Venustiano Carranza, a la altura de su cruce con el bulevar Miguel Ramos Arizpe, en los límites con el municipio de Ramos Arizpe. El percance ocurrió alrededor de las 5:30 horas, cuando apenas amanecía, lo que provocó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia.

¿Cómo ocurrió el accidente en Venustiano Carranza?

De acuerdo con los primeros reportes, un joven conductor que viajaba a bordo de un automóvil compacto perdió el control de la unidad, cayendo al fondo de un arroyo de aproximadamente siete metros de profundidad. El vehículo involucrado fue un Ford Fiesta con placas EFL-064-B del estado de Coahuila, en el cual el conductor quedó atrapado tras el impacto.

Traslado de emergencia al Hospital General de Saltillo

Elementos de rescate utilizaron equipo hidráulico para liberar al joven, quien fue trasladado en código rojo al Hospital General de Saltillo. Pese a los esfuerzos del personal médico, minutos después se confirmó que el conductor ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado sin vida en el nosocomio de la capital coahuilense.