Cae 20% matrícula de nuevo ingreso a primaria en Ramos Arizpe

Reportan caída cercana al 20% en nuevas inscripciones de primer grado de primaria en Ramos Arizpe sin que se identifique traslado a escuelas particulares

La matrícula de nuevo ingreso a primer grado de primaria disminuyó alrededor de 20 por ciento en Ramos Arizpe, informó José Humberto García Zertuche, director de Desarrollo Social.

El funcionario señaló que hasta el momento no existe una explicación precisa sobre las causas de la baja, ya que no se cuenta con registros que indiquen un traslado importante hacia escuelas particulares o hacia otros sectores.

En cuestión de nuevo ingreso, ha disminuido considerablemente.

“Para primer año de primaria está muy baja la matrícula”, explicó. García Zertuche consideró que una reducción cercana al 20 por ciento es un dato que debe llamar la atención, especialmente porque actualmente existen espacios disponibles en escuelas públicas del municipio. Indicó que hay lugares tanto en turnos matutinos como vespertinos, por lo que hizo un llamado a las familias que todavía no han realizado el proceso de inscripción.

No tenemos registro de que hayan ingresado a escuelas particulares o que se hayan cambiado de un sector a otro. “Tenemos lugares disponibles”, señaló.

La disminución también se observa en comunidades rurales, aunque en menor proporción que en la zona urbana.

El director agregó que otro punto que preocupa es la asistencia a preescolar, particularmente en primero y segundo grado, por lo que recomendó a los padres incorporar a sus hijos desde esas etapas.

Aunque reconoció que la asistencia a los primeros grados de preescolar no siempre es vista como prioritaria por algunas familias, sostuvo que la formación temprana ayuda al desarrollo educativo antes del ingreso a primaria.

García Zertuche recordó que el municipio mantiene programas de apoyo relacionados con infraestructura y útiles escolares, entre ellos “Enchúlame la Escuela” y “En tu Escuela Tú Decides”, además de la entrega de materiales para estudiantes.

La autoridad municipal insistió en que existen planteles cercanos en distintos sectores y colonias, por lo que el objetivo en los días previos al inicio del ciclo escolar será ubicar a estudiantes que todavía no estén inscritos y aprovechar los espacios disponibles en las escuelas de Ramos Arizpe.