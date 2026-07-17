Cabildo de Ramos Arizpe aprueba informes financieros 2026

El Ayuntamiento aprobó los informes financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026 y respaldó una reforma a la Constitución de Coahuila

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó los informes de avance de gestión financiera correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2026, tanto del Gobierno Municipal como de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), tras revisar el manejo de los recursos públicos y el desempeño financiero de ambas instituciones.

Durante la sesión ordinaria, encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, las y los regidores analizaron el estado que guardan las finanzas municipales y del organismo operador de agua, como parte de las obligaciones de seguimiento y fiscalización previstas en la legislación estatal.

La aprobación de los informes permite dar continuidad al proceso de rendición de cuentas y transparencia sobre el ejercicio de los recursos públicos durante el periodo comprendido entre abril y junio de este año.

Respaldan reforma constitucional

En la misma sesión, el Cabildo aprobó por unanimidad el dictamen presentado por la Comisión de Gobernación y Reglamentos, mediante el cual emitió su voto aprobatorio a la minuta de decreto enviada por el Congreso del Estado de Coahuila para reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política local.

Con esta determinación, el Ayuntamiento se suma al proceso legislativo requerido para la validación de las reformas constitucionales estatales, en el que participan los municipios de la entidad.

Fortalecen transparencia y coordinación institucional

Los acuerdos aprobados durante la sesión forman parte de las acciones de supervisión administrativa y del seguimiento a las reformas impulsadas en el ámbito estatal, además de fortalecer los mecanismos de transparencia y coordinación institucional entre los distintos órdenes de gobierno.