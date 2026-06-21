Cabildo de Ramos Arizpe alista sorteo del predial 2027

Autoridades señalaron que de esta forma buscan reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y fortalecer las finanzas del municipio.

El Cabildo de Ramos Arizpe aprobó las bases del programa “Participa y Gana pagando tu Predial 2027”, una estrategia con la que el municipio busca incentivar el pago oportuno de esta contribución y fortalecer la recaudación destinada a obras y servicios públicos.

Durante una sesión ordinaria encabezada por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, los integrantes del Ayuntamiento autorizaron el esquema que permitirá poner en marcha los preparativos administrativos y legales para el sorteo que se realizará entre contribuyentes cumplidos el próximo año.

El programa estará dirigido a personas físicas propietarias de casa habitación que liquiden su impuesto predial correspondiente al ejercicio 2027 durante los meses de enero, febrero y marzo, periodo en el que tradicionalmente se concentra la mayor parte de la recaudación municipal por este concepto.

Las autoridades señalaron que este tipo de incentivos buscan reconocer a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y, al mismo tiempo, fortalecer las finanzas del municipio para mantener la inversión en infraestructura y servicios para la población.

En la misma sesión, el Cabildo formalizó la reincorporación de Gloria Arely Flores Oyervides como décima tercera regidora, Estela Flores Herrera como décima cuarta regidora y Alejandro Martínez Álvarez como décimo séptimo regidor, quienes retomaron sus funciones dentro del cuerpo edilicio.

Asimismo, se aprobó una licencia comercial, como parte de los asuntos ordinarios que corresponden a las facultades del órgano colegiado.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que los acuerdos aprobados durante la sesión buscan fortalecer la operación del gobierno municipal y generar beneficios directos para la ciudadanía mediante una administración eficiente de los recursos públicos.

Con la autorización anticipada del programa del predial, el municipio podrá iniciar la organización del sorteo y la promoción de los estímulos que estarán disponibles para los contribuyentes durante los primeros meses de 2027.