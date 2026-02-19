Búsqueda sin resultados de cocodrilos en presa Palo Blanco

Autoridades de Ramos Arizpe mantienen el operativo para localizar a dos cocodrilos detectados en la presa Palo Blanco; el embalse sigue cerrado al público

La búsqueda de los dos cocodrilos detectados en la presa Palo Blanco continúa sin resultados, informó el secretario del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Alejandro González Farías, quien confirmó que hasta el momento no se ha logrado la localización ni captura de los ejemplares.

El funcionario precisó que la coordinación del operativo está a cargo de la Dirección de Protección Civil municipal, con apoyo de autoridades estatales, y que cualquier novedad será comunicada de manera oficial a la población. Señaló que se mantiene el monitoreo constante en la zona mientras se recaba información actualizada sobre el comportamiento de los animales.

Respecto al destino que tendrían en caso de ser capturados, González Farías indicó que aún no se define el lugar donde podrían ser reubicados, ya que en el estado no se cuenta con un espacio específico para albergar este tipo de fauna. No descartó que, de concretarse su captura, puedan ser trasladados a otra entidad que cuente con las condiciones adecuadas para su resguardo.

El secretario del Ayuntamiento confirmó que la presa permanece cerrada al público y que continúa la prohibición de ingresar a pescar o realizar actividades recreativas en el lugar. Reconoció que durante el fin de semana se detectó la presencia de personas en la zona, por lo que se reforzarán los rondines de vigilancia para evitar riesgos.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las restricciones y a evitar acudir a la presa Palo Blanco mientras se mantiene la alerta, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar la integridad de visitantes y habitantes del sector.