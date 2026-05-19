Buscan visibilizar estudiantes problemática de los peatones

La obra de los jóvenes de artes visuales tiene como parte central la exposición de la problemática social que representa el tránsito por la ciudad.

A través de expresiones gráficas mediante la exposición “¿Para quién está hecha la ciudad?”, el colectivo CRUCE, integrado por estudiantes de la Facultad de Artes Plásticas “Rubén Herrera” de la Universidad Autónoma de Coahuila, buscan hacer visible la problemática que enfrentan los peatones en Saltillo, particularmente en el centro de la ciudad.

Liliana Esquivel, Sebastián Rodríguez, Stef Rodríguez, Mónica Morales y Miranda González Costilla son los responsables de esta exposición, que se exhibió durante el fin de semana en la biblioteca Carlos Monsiváis, frente a la Alameda Zaragoza.

“Es una problemática que queremos visibilizar, cómo se vive el día a día como peatón, cómo es difícil cruzar la calle, los accidentes que podemos tener… el carro tiene siempre la prioridad y no el peatón, cuando debería ser al revés”, dijo Sebastián Rodríguez.

La obra tiene como parte central la exposición de la problemática social que representa el tránsito de los peatones por la ciudad, en las vialidades que mayor incidencia de choques y atropellamientos registran: las calles de Manuel Pérez Treviño, Aldama e Hidalgo, en el primer cuadro de la ciudad y vialidades importantes como el Periférico Luis Echeverría, el bulevar Antonio Cárdenas y Jesús Valdés Sánchez en su cruce con Eulalio Gutiérrez.

La exposición consta de diversos elemento gráficos y de composición, como señalética, dibujos, impresiones y material audiovisual en el que se exponen las necesidades y se brinda información sobre los accidentes registrados durante el año pasado.