Buscan terminar inundaciones históricas en Camino Real del Valle

El edil explicó que las recientes lluvias permitieron comprobar el funcionamiento del nuevo sistema hidráulico, el cual evitó que el agua se estancara.

Las inundaciones que durante años bloquearon el paso vehicular en el Camino Real del Valle de Ramos Arizpe comenzaron a ser intervenidas con nuevas obras hidráulicas y de pavimentación que buscan evitar nuevamente el colapso de la vialidad durante las lluvias.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos complementarios que se realizan en la segunda etapa del sector, donde anteriormente el agua alcanzaba hasta medio metro de altura y dejaba vehículos varados cada vez que se registraban precipitaciones moderadas.

El edil explicó que las recientes lluvias permitieron comprobar el funcionamiento del nuevo sistema hidráulico, el cual evitó que el agua se estancara como ocurría anteriormente.

“Con la lluvia el agua caminó perfectamente bien y ya no tuvimos inundaciones”, señaló durante el recorrido realizado junto con personal de Obras Públicas y Servicios Primarios.

Las obras incluyen la colocación de casi 100 metros de concreto hidráulico de más de 20 centímetros de espesor, además de nuevos desniveles diseñados para dirigir el agua hacia el arroyo y evitar acumulaciones sobre la vialidad.

Gutiérrez Merino explicó que anteriormente la zona únicamente contaba con una plataforma plana, situación que provocaba el estancamiento del agua y daños constantes al pavimento.

Añadió que ahora también se trabaja en la limpieza del arroyo y desagües cercanos para garantizar que el flujo pluvial continúe sin obstrucciones durante las próximas lluvias pronosticadas para la región.

El alcalde recordó que el problema persistía prácticamente desde la inauguración original del bulevar y generaba afectaciones frecuentes a automovilistas, principalmente durante tormentas intensas.

Actualmente la iluminación ya fue concluida en el sector y únicamente falta concluir el recarpeteo final de algunos tramos, trabajos que dependen de la llegada de materiales debido al aumento en la demanda de asfalto y derivados provocado por la temporada de lluvias.

El edil señaló que las obras beneficiarán a miles de habitantes que diariamente utilizan esta vialidad como una de las principales conexiones de la zona poniente de Ramos Arizpe.