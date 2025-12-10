Buscan sancionar venta ilegal de pirotecnia en Coahuila

El pasado 4 de diciembre, el gobierno de Coahuila hizo del conocimiento de los ayuntamientos que con la finalidad de reducir la contaminación

Diputados del Congreso de Coahuila aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a los 38 municipios a vigilar y prohibir la venta ilegal de pirotecnia durante esta temporada navideña, con el fin de prevenir lesiones por explosión de pólvora, principalmente en menores de edad.

La diputada Edith Hernández Sillas, a nombre de la bancada panista, propuso que el exhorto se extienda a los 38 municipios para que en coordinación con Protección Civil, implementen operativos para prevenir la venta ilegal de pirotecnia.

De igual manera, propone que se difundan campañas para informar sobre los riesgos que existen para la población en la manipulación de este tipo de artefactos, particularmente con las niñas y niños.

Señaló que estos productos son vendidos durante las festividades religiosas y patronales, pero su venta masiva se presenta durante diciembre.

Aclaró que la pirotécnica clandestina es aquella que se vende sin los permisos y regulaciones correspondientes, como las tiendas de abarrotes o de giros diversos en los que se venden estos productos sin contar con la licencia necesaria para comerciar pirotecnia.

“Lamentablemente la historia se repite cada año durante diciembre; niños y niñas sufren lesiones desde leves y moderada hasta graves, especialmente pérdida de la visión y lesiones severas en las manos, además de quemaduras por jugar con artilugios de pirotecnia”, señaló.

