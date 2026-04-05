Buscan repetir el saldo blanco en esta Semana Santa

Autoridades de Coahuila buscan repetir saldo blanco en Semana Santa y exhortan a la población a reforzar medidas de seguridad en viviendas y evitar riesgos

Tras la puesta en marcha del operativo de seguridad hace unos días, el Gobierno del estado busca repetir el “saldo blanco” registrado el año anterior durante la Semana Santa, afirmó el Subsecretario de Protección Civil, Ramiro Durán García.

“La misión es tener de nueva cuenta un saldo blanco, una gran derrama económica para el estado de Coahuila, para la gente, y sobre todo la recreación familiar de las personas que van a salir a convivir en estos días”.

Sugirió que aquellas personas que salgan de viaje durante estos días, tomen la precaución de cerrar llaves de agua, instalaciones de gas, instalaciones eléctricas para evitar corto circuitos, y puertas y chapas de acceso a sus viviendas.

También destacó la importancia de no brindar información personal de manera pública, ya que esto vulnera la seguridad de las viviendas.