Buscan reinserción social de los jóvenes con adicciones

A través del programa “Aplícate”, el Gobierno del estado busca que aquellos jóvenes que han incurrido en consumo de sustancias ilícitas no recaigan

A través del programa “Aplícate”, el Gobierno del estado busca que aquellos jóvenes que han incurrido en consumo de sustancias ilícitas puedan tener un apoyo interinstitucional para evitar su reincidencia.

Con la participación del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, el DIF estatal y el Ayuntamiento de Saltillo, las autoridades presentaron este programa, que busca atender de fondo los problemas de adicciones.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, dijo que este programa parte de una convicción de que, frente a problemáticas tan complejas como las adicciones, la violencia y las conductas que pueden llevar a una persona a entrar en conflicto con la ley, ninguna institución puede trabajar sola.

“La llamada justicia terapéutica cambia el paradigma de ver a una persona como delincuente a ver un problema de salud en el cual el Estado en su conjunto puede intervenir para brindar condiciones adecuadas para su integración a la sociedad”, dijo Mery Ayup. Detrás de una persona que enfrenta un problema de consumo puede haber también un contexto de abandono, de violencia, de desintegración familiar, de falta de oportunidades o problemas de salud mental. Esto no significa justificar una conducta contraria a la ley, significa comprenderla para poder atenderla de fondo”, agregó.

Dijo que las autoridades trabajan para que la justicia no sea solamente punitiva, sino que también sea capaz de contribuir a encontrar soluciones que eviten que esos problemas vuelvan a repetirse.

Destacó que en Coahuila, el narcomenudeo representa la segunda causa más ingresada a los juzgados penales con el 20 por ciento, y que la posesión simple de narcóticos es la mayor parte de estos casos.

Agregó que la violencia familiar ocupa el primer lugar entre los delitos con causas judicializadas en el estado con el 38 por ciento, mientras que el robo se encuentra en tercer lugar, con el 11 por ciento.

Estos datos nos hablan de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Nos hablan de personas y familias que enfrentan situaciones complejas, de entornos donde pueden coincidir la violencia, las adicciones, los problemas de salud mental, la pérdida de oportunidades y otras condiciones de vulnerabilidad que exigen respuestas integrales”.

Hugo Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Seguridad del estado, destacó que el objetivo de “Aplícate” es establecer la prevención como parte de la seguridad, y por ello busca atacar los problemas de fondo.

“Una primera conducta no tiene por qué definir el futuro de un adolescente (…) Cuando se trata a un adolescente que cumple con los criterios establecidos para incorporarse a este programa, particularmente ante una primera conducta relacionada con el consumo de sustancias u otros comportamientos aplicables, se abre una alternativa que busca atender el origen del problema y no únicamente sus consecuencias”.

Explicó que el Ministerio Público especializado en adolescentes puede, bajo ciertos criterios, ponerlo a disposición de especialistas que trabajan con ellos y sus familias, fortaleciendo habilidades para la vida, el manejo de emociones, la comunicación, la resolución de conflictos, la toma de decisiones responsables y mejorando sobre todo su autoestima.

Destacó que uno de los mayores valores de Aplícate es que las instituciones no operan por separado, sino que trabajan como un solo equipo y en un mismo sentido.