Buscan regularizar terrenos para dar certeza a 800 familias

El proceso de escrituración de la colonia Diana Laura se frenó luego de que el propietario registral desistiera; el Estado busca reanudar las negociaciones

Alrededor de 800 familias de la colonia Diana Laura, en el municipio de Frontera, Coahuila, esperan obtener certeza jurídica sobre sus propiedades, mientras el Gobierno del Estado busca destrabar el proceso de regularización de los terrenos.

El encargado del despacho de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial de Coahuila (SEVOT), Andrés Garza Martínez, informó que las gestiones continúan para encontrar una alternativa que permita avanzar hacia la escrituración de los lotes.

¿Por qué se detuvo la regularización de la colonia Diana Laura?

Garza Martínez explicó que inicialmente se estableció un convenio con el propietario registral del polígono donde se encuentra el asentamiento. A partir de ese acuerdo, comenzaron las diligencias jurídicas y técnicas para avanzar en la regularización a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica de Coahuila (CERTURC).

Como parte del procedimiento, se realizó un levantamiento y un plano de lotificación. Además, se trabajó con el municipio de Frontera para obtener la autorización correspondiente del plano de la colonia.

Sin embargo, cuando el proceso llegó a la etapa en la que debía iniciarse la declaración unilateral del plano para posteriormente avanzar hacia la escrituración, el propietario decidió no continuar con el procedimiento.

El funcionario señaló que, para concluir la regularización, es necesario que todas las partes involucradas estén de acuerdo y tengan la voluntad de continuar, por lo que el Gobierno estatal busca agotar las alternativas para destrabar el proceso.

José Luis López Cepeda encabeza las gestiones

En las negociaciones relacionadas con los lotes participa José Luis López Cepeda, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en Coahuila, quien mantiene el acercamiento con los habitantes y las partes involucradas.

Garza Martínez indicó que, siguiendo la instrucción del gobernador, se mantiene el diálogo con los vecinos de la colonia. Recientemente, agregó, se sostuvo una reunión para explicarles la situación jurídica del procedimiento y las alternativas disponibles para defender sus derechos.

Buscan una última reunión para avanzar hacia la escrituración

El funcionario señaló que las familias cuentan con derechos que pueden hacerse valer por la vía jurídica, por lo que se contempla brindarles asesoramiento y respaldo institucional mientras se intenta concretar una última reunión con el propietario para persuadirlo de retomar el proceso.

Finalmente, aclaró que el objetivo no es acreditar la posesión de los terrenos, pues los habitantes ya cuentan con elementos que acreditan legalmente su posesión, sino brindarles certeza jurídica mediante la escrituración de los lotes que adquirieron.