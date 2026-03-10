Buscan regular senderismo en la Sierra de Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el gobierno municipal mantiene diálogo con propietarios de predios en la sierra para establecer medidas

El municipio de Arteaga trabaja en la implementación de protocolos para regular la práctica del senderismo en la Sierra de Arteaga, con el objetivo de prevenir extravíos y accidentes entre visitantes que recorren la zona sin conocimiento de las rutas.

Buscan establecer controles para senderistas en la Sierra de Arteaga

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el gobierno municipal mantiene diálogo con propietarios de predios en la sierra para establecer medidas de control para quienes ingresen a realizar esta actividad, particularmente durante periodos de alta afluencia como Semana Santa y fines de semana.

Proponen registro de visitantes en rutas de senderismo

Explicó que la propuesta contempla llevar un registro de las personas que ingresan a las rutas, incluyendo número de visitantes, horarios de acceso y momento de salida, lo que permitiría facilitar acciones de búsqueda en caso de que algún excursionista se extravíe.

Rutas se ubican en predios privados

La edil señaló que muchas de las rutas de senderismo se encuentran en propiedades privadas, por lo que la implementación de estos lineamientos deberá realizarse en coordinación con los dueños de los predios, así como con Protección Civil municipal y estatal.

Indicó que actualmente algunos propietarios ya cobran cuotas de acceso que van de 30 a 200 pesos, por lo que el registro de visitantes podría integrarse a estos controles de ingreso.

Antecedentes de extravíos y rescates en la sierra

Sánchez Flores recordó que en años recientes se han presentado incidentes con excursionistas que se desorientan en la sierra, entre ellos el caso de una mujer que perdió la vida tras extraviarse, así como el rescate reciente de una joven que sufrió una lesión mientras realizaba senderismo.

Ante ello, reiteró que la intención es establecer horarios y mecanismos de control para las personas que ingresan a la sierra, a fin de reducir riesgos cuando cae la noche y las condiciones de visibilidad disminuyen.