Buscan reducir accidentes de motociclistas jóvenes en Saltillo

A estas acciones también se suman la Policía de Saltillo y la Fiscalía General del Estado, mediante charlas preventivas dirigidas a los estudiantes

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Ante el incremento de accidentes en motocicleta que continúan registrándose en Saltillo, algunos de ellos con consecuencias fatales, autoridades y directivos educativos consideraron necesario reforzar las acciones de prevención entre los jóvenes.

El regidor de Saltillo, Carlos “Kalionchis”, señaló que la concientización debe comenzar desde el hogar y reforzarse en las escuelas, con el objetivo de fomentar una cultura de responsabilidad y reducir los riesgos al conducir estos vehículos.

Buscan orientar a estudiantes sobre los riesgos

La presencia de motocicletas es cada vez más común en los estacionamientos de instituciones de educación media superior, como el Conalep, por lo que se busca aprovechar estos espacios para brindar orientación a los estudiantes.

Al Vega, director de los Conalep en Coahuila, destacó la importancia de trabajar directamente con los jóvenes mediante pláticas y actividades que les permitan conocer los riesgos de conducir a exceso de velocidad, sin protección adecuada o bajo los efectos del alcohol.

Piden participación de las familias

A estas acciones también se suman la Policía de Saltillo y la Fiscalía General del Estado, mediante charlas preventivas y orientación dirigidas a los estudiantes.

Sin embargo, los funcionarios coincidieron en que ninguna estrategia será suficiente si no existe participación de las familias, pues la prevención debe comenzar en casa: así como el diálogo sobre el consumo de alcohol o el llamado “operativo mochila”, también corresponde a los padres enseñar a sus hijos a conducir una motocicleta con responsabilidad y respetar las normas de seguridad.