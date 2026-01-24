Buscan que se simplifiquen trámites en beneficio de ejidatarios

La centralización de la atención en oficinas ubicadas fuera de los ejidos, así como la falta de acompañamiento institucional,

En sesión del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo para exhortar al Registro Agrario Nacional y a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, implementen acciones de simplificación administrativa, mejoren la atención y reduzcan los tiempos de trámite, en beneficio de las y los ejidatarios de Coahuila.



La centralización de la atención en oficinas ubicadas fuera de los ejidos, así como la falta de acompañamiento institucional, provoca que muchas personas opten por desistir de realizar trámites relacionados con la regularización, actualización o transmisión de derechos ejidales, mencionó la diputada.



Esta situación genera consecuencias importantes, ya que la falta de trámites concluidos impide el acceso a programas de apoyo, frena proyectos productivos y limita la posibilidad de otorgar certeza jurídica a las tierras ejidales, afectando directamente a las familias del campo y al desarrollo de sus comunidades.



Edna Dávalos destacó que la simplificación de trámites, la reducción de tiempos de atención y el acercamiento de los servicios agrarios a las comunidades ejidales representan acciones necesarias para fortalecer la relación entre las instituciones y la población rural, permitiendo que los derechos agrarios se ejerzan de manera efectiva y sin cargas innecesarias.