Buscan que cuidados de adultos mayores sean deducibles

Una iniciativa propone que los gastos en cuidados, terapias y equipo para adultos mayores puedan deducirse del ISR para apoyar a las familias

Las familias que destinan parte importante de sus ingresos al cuidado de sus padres o abuelos podrían acceder a un beneficio fiscal si prospera la iniciativa presentada por el diputado federal por Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, para permitir la deducción de estos gastos en el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

La propuesta plantea reformar el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de que los contribuyentes puedan deducir los gastos relacionados con la atención de adultos mayores cuando se trate de familiares directos y cuenten con la documentación fiscal correspondiente.

Entre los conceptos que podrían ser deducibles se encuentran los servicios de enfermería, cuidados domiciliarios, terapias, pañales para adulto, alimentos especiales, oxígeno, sillas de ruedas, camas hospitalarias y otros equipos médicos necesarios para la atención de personas dependientes.

Marcelo Torres señaló que actualmente miles de familias enfrentan importantes cargas económicas para cuidar a sus adultos mayores, sin que exista un reconocimiento fiscal a ese esfuerzo, pese a que con ello también contribuyen a reducir la presión sobre los servicios públicos de salud y asistencia.

El legislador explicó que la iniciativa busca beneficiar principalmente a la clase media, que con frecuencia no accede a programas sociales y asume con recursos propios el costo del cuidado de sus familiares.

Torres Cofiño añadió que México enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, por lo que consideró necesario adecuar la legislación para responder a una realidad que cada vez involucra a un mayor número de familias y avanzar hacia un sistema nacional de cuidados con mayor respaldo para quienes asumen esa responsabilidad.