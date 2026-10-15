Buscan prevenir riesgos por mal uso de tecnología en menores

Los diputados Alejandro Treviño y Beatriz Fraustro presentaron una iniciativa para fomentar el uso responsable de la tecnología y prevenir riesgos en menores

La tecnología es una herramienta que se debe utilizar con responsabilidad, afirmó el diputado juvenil Alejandro Treviño, quien presentó junto a la diputada Beatriz Fraustro Dávila una iniciativa para el uso adecuado de dispositivos por parte de los jóvenes.

“La propuesta se basa en prevenir lo que ha pasado, que no vuelva a suceder porque se trata de retos virales, no se sabe utilizar bien la tecnología, se tiene que aprender, se tiene qué educar, y sobre todo prevenir, porque puede salvar vidas”, declaró el diputado juvenil.

Dijo que el mal uso de la tecnología pone en riesgo la integridad, la salud e incluso la vida de los jóvenes, por lo que es necesario aprender a usarla.

Señaló que es responsabilidad de los padres de las niñas, niños y adolescentes a enseñarlos a utilizar la tecnología, ya que el cerebro de los menores aún no está desarrollado.

Treviño mencionó que está de acuerdo con que en las escuelas se prohíba el uso de teléfonos celulares.

“El celular no debe estar en la escuela, porque a la escuela se va a aprender. Es una herramienta que sirve mucho, pero solo necesitas aprender a utilizarla correctamente”.

Fraustro destacó que esta iniciativa surgió a partir del Parlamento Juvenil, y que su objetivo es que las escuelas corrijan y sancionen desde el punto de vista administrativo el mal uso de la tecnología.